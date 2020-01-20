Энрике Иглесиас искупался в бассейне с подросшей дочкой от Курниковой

Энрике Иглесиас является одним из самых популярных испанских певцов. Он выпустил множество хитов и продолжает каждый год ездить с гастролями по миру. Примечательно, что сердце брюнета давно занято. Он живет с Анной Курниковой, которая в 2002 году снялась в его клипе. Влюбленные не торопятся оформлять отношения, хотя в прошлом году бывшая теннисистка сменила фамилию на двойную в соцсетях, намекнув, что тайно сыграла свадьбу с артистом.

Курникова не любит рассказывать о личной жизни, поэтому никто не знал до последнего, что она беременна. В декабре 2017 года у пары родились двойняшки: Николас и Люси. Сейчас малышам уже по два года. Когда Энрике возвращается домой, то всегда проводит с ними время. Накануне певец поделился новыми фото с наследниками. На первом кадре он позировал лежа на газоне, а малыши стояли рядом с ним. У девочки был хвостик на голове, а ее брат поднял руку вверх.

На другом снимке Иглесиас уже купался в бассейне с банданой на голове. Он вытянул губки бантиком, чтобы подарить дочке поцелуй. Люси явно была против, поэтому выставила ладонь перед отцовским лицом. На плаву она держалась с помощью специальных надувных нарукавников.

«Пожалуйста, никаких поцелуев», — подписал фото певец, добавив грустные смайлики.

Нежные снимки умилили поклонников. Им не часто удается лицезреть наследников Курниковой. «Такой милашка», «Какая прелесть», «Это так очаровательно», «Идеальный папа», «А малышка молодец, такому мужчине отказывали немногие», «Чудо девочка», «Самое милое за день», «Энрике заботливый папа», — прокомментировали пост поклонники.