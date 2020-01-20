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Саша Савельева поразила подписчиков схожестью с Пугачевой в молодости

Фото певицы в халате с бокалом вина в руках вызвало бурное обсуждение поклонников.

Саша Савельева поразила подписчиков схожестью с Пугачевой в молодости
Саша Савельвева оказалась поразительно похожа на Аллу Пугачеву ФОТО: Global Look Press

Саша Савельева поделилась с подписчикам новым фото. Снимок звезда разместила на своей страничке в Instagram, а еще рассказала о крещенских купаниях.

«Кто купался в проруби, что для вас это купание: духовный план или просто традиция?» — поинтересовалась Саша.

Но призыв певицы остался незамеченным, куда больше поклонников заинтересовало поразительное сходство Савельевой с Примадонной российской эстрады.

«Вылитая Алла Борисовна! Пугачева в молодости!» — признаются фолловеры.

Столь разительное сходство со звездой номер один Савельевой обеспечила смена имиджа – она опустила челку и прическа сделала Сашу и Аллу Борисовну почти близнецами.

Алла Пугачева, 1976 год.
ФОТО: Юрий БЕЛОЗЕРОВ/Фотохроника ТАСС

Напомним, в конце прошлого года Саша Савельева вышла из декрета после рождения сына. Причем, возвращаться в «родную» группу «Фабрика» певица не стала, а решила заняться сольным проектом. Еще до беременности она говорила, что «переросла» уровень девичьего коллектива и выразила желание попробовать себя в другом жанре, пишет сайт Актуальные новости.

Кстати, недавно Савельева приняла участие в благотворительном фестивале в поддержку детей «Свет надежды». Причем, не в качестве певицы, а как музыкант. В прошлом выпускница духового отделения в музыкальной школе имени Дунаевского Савельева сыграла перед гостями мероприятия на флейте.

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Алла ПугачеваСаша Савельева
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Саша Савельева поразила подписчиков схожестью с Пугачевой в молодости
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