«Ноги свои»: Собчак в тунике на Мальдивах устроила фотосъемку у бассейна 

Ксения Собчак вместе с трехлетним сыном Платоном проводит январские каникулы на Мальдивах. Этот курорт, к слову, выбрала и олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка. В отпуск супруга Дмитрия Пескова улетела в компании пятилетней дочки Надежды. В своем микроблоге возлюбленная режиссера Константина Богомолова опубликовала отчетный снимок. 38-летняя наследница Людмилы Нарусовой устроила фотосессию у бассейна. Ксения облачилась в принтованную тунику, подобрав к образу широкополую соломенную шляпу и солнцезащитные очки.

«Номинация: «Фото с отдыха»! Ноги свои…» — отметила Собчак, открестившись от фотошопа.

Напомним, что после развода с Максимом Виторганом телеведущей удалось сохранить дружеские отношения с отцом своего первенца. Собчак не препятствует мужу видеться с наследником. В одном из интервью Ксения рассказала о первой беременности. На тот момент знаменитость еще состояла в отношения с наследником Эммануила Гедеоновича. Светская львица мечтала только о сыне и не сдержала слез, узнав пол будущего малыша по результатам УЗИ. По словам Ксении, на тот момент она не допускала и мысли, что у нее будет дочка.

Сейчас трехлетний сын Виторгана и Собчак учит китайский с носителем языка. К слову, дочка Татьяны Навки — Надежда — изучает сразу три иностранных языка — китайский, французский и английский. Кроме того, малышка впервые дебютировала в ледовой постановке «Спящая красавица. легенда двух королевств» с 17-летней Алиной Загитовой.