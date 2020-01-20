ЗВЕЗДЫ

Водянова в серебристом костюме вышла в свет с Антуаном Арно и сыном Лукасом

Модель посетила вечеринку своей подруги в Париже.

Водянова в серебристом костюме вышла в свет с Антуаном Арно и сыном Лукасом
Наталья Водянова. фото: globallookpress.com/

Наталья Водянова уже девять лет живет в гражданском браке с бизнесменом Антуаном Арно. Она подарила ему двух сыновей: Максима и Романа. Также от прошлых отношений у модели есть наследники: Лукас, Нева и Виктор. Девушка живет душа в душу с возлюбленным. Многие недоумевали, почему они не женятся, но в этот Новый год случилось чудо — Арно сделал предложение руки и сердца матери своих детей.

По словам Водяновой, все было романтично. Заветные слова француз произнес по русски. Также в ее семье произошло еще одно радостное событие. Девушка переехала жить в новый дом в Париже. Похоже, что у модели появилась возможность отпраздновать все произошедшее. Накануне она вышла в свет с будущим мужем впервые в этом году. Они побывали на вечеринке у подруги Натальи — Олеси Вольской (Alyssa Volskaya).

Модель выбрала необычный серебристый костюм для появления на публике. Ткань словно масло растекалась по ее фигуре. Водянова повеселилась в ресторане, где пели и танцевали почти все гости. А вот избранник девушки вел себя скромно. Антуан ходил со стаканом и телефоном пока его невеста зажигала. Также Наталья взяла с собой сына Лукаса, который тоже не раз выступал на показах мод. Он выглядел стильно в пиджаке и брюках с анималистическим принтом.

«Когда один мужчина краше другого», — написала супермодель.

Поклонники поразились тому, как девушка умеет веселиться. Они также оценили наряда двух главных мужчин в ее жизни. «Господи, если бы не знала, что сын….Ну просто парень со своей девушкой ….супер», «Вы такая классная! Просто пример всем!», «Время остановилось для вас, Наташа, и вы совсем не меняетесь, разве что становитесь всё лучше и лучше», «Муж у вас красавец», — прокомментировали пост подписчики.

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Водянова в серебристом костюме вышла в свет с Антуаном Арно и сыном Лукасом
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