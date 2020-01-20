«Ты все та же красотка»: Басков назвал 44-летнюю Волочкову доброй и нежной

Анастасия Волочкова в день своего рождения получила букет белых роз от своей второй половинки. Об этом знаменитость рассказала верным почитателям в Instagram. Балерина уточнила, что ее сердце переполняет счастье и любовь. Одним из первых артистку с 44-летием поздравил «Золотой голос России» Николай Басков. Певец заявил, что знает Анастасию уже не первый год. По словам артиста, для него Волочкова все та же талантливая и очаровательная девушка, с которой он когда-то познакомился. Басков пожелал экс-возлюбленной Сулеймана Керимова бурю положительных эмоций, радости, любви, оваций и бесконечного счастья.

«Ты все та же юная талантливая красотка… Такая же веселая, добрая и нежная. Для меня тебе всегда семнадцать лет! Пусть судьба будет к тебе благосклонна и все твои мечты исполнятся», — обратился к имениннице певец.

Напомним, что у Анастасии есть четырнадцатилетняя дочка Ариадна от союза с бизнесменом Игорем Вдовиным. Балерина не препятствует экс-возлюбленному общаться с наследницей. Кроме того, большую часть свободного времени девочка проводит с новой семьей отца. Сама Волочкова не раз говорила о том, что Ариша (Так, девочку называют домашние, — Прим. ред.) ревнует ее к окружающим, в частности, тем мужчинам, которые появлялись в жизни ее звездной мамы. Анастасия объясняла это переходным возрастом, ссылаясь на то, что Ариадне просто не хватало внимания. Балерина очень привязана к своей наследнице, ради которой готова работать на износ. По словам Волочковой, она всего в своей жизни добилась сама. Обеспечив Аришу всем необходимым для счастливого и беззаботного детства.