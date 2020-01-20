ЗВЕЗДЫ

Брежнева ответила хейтерам, назвавшим ее мужа «папиком», а дочку — «страшненькой»

Певица вновь столкнулась с негативной реакцией пользователей Сети на ее семейные фото с отдыха.

Брежнева ответила хейтерам, назвавшим ее мужа «папиком», а дочку — «страшненькой»
Вера Брежнева. фото: instagram.com/ververa/

Вера Брежнева не скрывает, что счастлива в браке с Константином Меладзе. Они вместе уже почти пять лет. У певицы есть дочки от прошлых отношений 18-летняя Соня и 10-летняя Сара. Если старшая наследница живет самостоятельно в США, то младшая большую часть времени проводит с мамой. Так после Нового года певица с семьей отправилась отдыхать в Италию, к которой давно не равнодушна.

В прошлом году Вера удалила почти все совместные фото с мужем. Это спровоцировало слухи, что у нее проблемы в отношениях с Меладзе. Ко всему прочему, в СМИ стали писать, что продюсер и композитор изменяет своей супруге. Артистка старалась не реагировать на сплетни либо смеялась над ними. В отпуске она вовсе продемонстрировала настоящую семейную идиллию с Константином.

Но на этот раз Брежнева столкнулась с негативным реакцией пользователей Сети. Некоторым хейтерам певица ответила, так как привыкла защищать свою семью. «Вера, не накопила ещё достаточно денег, чтоб перестать спать с папиками?», — написала одна из подписчиц. «Не накопили достаточно ума?», — осадила ее певица. На этом нападки не прекратились. «Кака дочь страшная, зачем такие фото выкладывать?», — стала недоумевать другая подписчица. «Мне вас жаль…», — лаконично ответила Вера.

Заступилась за дочку артистки и модель Наталья Водянова. «Как вообще можно такое написать. Вы знаете, бумерангом все возвращается…плохая энергия ваша этому ребёнку не навредит, вот вам точно. Желаю вам найти свет в жизни чтобы не было времени думать, а тем более писать гадости!», — отметила она. Поддержку певица оценила. «Спасибо, Наташенька… Вот и я поражаюсь… как у них поворачивается язык… и пальцы», — заметила она.

фото: instagram.com/ververa/
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Брежнева последние новостиВера Брежневадети звездЗвездные детиНаталья ВодяноваНовости googleСара Киперман
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Брежнева ответила хейтерам, назвавшим ее мужа «папиком», а дочку — «страшненькой»
Интересно?
Поделись с друзьями: