Брежнева ответила хейтерам, назвавшим ее мужа «папиком», а дочку — «страшненькой»

Вера Брежнева не скрывает, что счастлива в браке с Константином Меладзе. Они вместе уже почти пять лет. У певицы есть дочки от прошлых отношений 18-летняя Соня и 10-летняя Сара. Если старшая наследница живет самостоятельно в США, то младшая большую часть времени проводит с мамой. Так после Нового года певица с семьей отправилась отдыхать в Италию, к которой давно не равнодушна.

больше по теме Вера Брежнева провела отпуск в Италии с мужем и дочкой На страничке звезды снова стали появляться фотографии с продюсером Константином Меладзе.

В прошлом году Вера удалила почти все совместные фото с мужем. Это спровоцировало слухи, что у нее проблемы в отношениях с Меладзе. Ко всему прочему, в СМИ стали писать, что продюсер и композитор изменяет своей супруге. Артистка старалась не реагировать на сплетни либо смеялась над ними. В отпуске она вовсе продемонстрировала настоящую семейную идиллию с Константином.

Но на этот раз Брежнева столкнулась с негативным реакцией пользователей Сети. Некоторым хейтерам певица ответила, так как привыкла защищать свою семью. «Вера, не накопила ещё достаточно денег, чтоб перестать спать с папиками?», — написала одна из подписчиц. «Не накопили достаточно ума?», — осадила ее певица. На этом нападки не прекратились. «Кака дочь страшная, зачем такие фото выкладывать?», — стала недоумевать другая подписчица. «Мне вас жаль…», — лаконично ответила Вера.

Заступилась за дочку артистки и модель Наталья Водянова. «Как вообще можно такое написать. Вы знаете, бумерангом все возвращается…плохая энергия ваша этому ребёнку не навредит, вот вам точно. Желаю вам найти свет в жизни чтобы не было времени думать, а тем более писать гадости!», — отметила она. Поддержку певица оценила. «Спасибо, Наташенька… Вот и я поражаюсь… как у них поворачивается язык… и пальцы», — заметила она.