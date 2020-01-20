СМИ обнаружили у Пелагеи шикарную недвижимость

Речь идет о трех квартирах и загородном доме ценой в 75 миллионов рублей.

Журналисты обнаружили у фолк-певицы Пелагеи шикарную недвижимость, нажитую в браке с хоккеистом Иваном Телегиным. О разводе артистки со спортсменом стало известно в начале января – тогда ходили слухи, что Телегин якобы изменил артистке с владелицей турфирмы Марией Гончар. С момента появления информации в прессе, обе стороны готовились к бракоразводному процессу. Оказалось, что делить некогда любящим друг друга людям, есть что.

«Экспресс газета» сообщает, что двухлетняя Таисия по итогам разбирательства останется жить с мамой. С имуществом ситуация сложнее. Так, Телегин и Пелагея в браке приобрели дом в Подмосковье. Тогда постройка обошлась им в 75 миллионов рублей. Речь идет о четырехэтажном особняке, который выстроен на территории элитного поселка. Участок включает в себя такие блага цивилизации, как собственный салон красоты, клуб и школы. На территории же дома Пелагеи должны были появиться сауна, бассейн и зона для барбекю, однако закончить строительство пара не успела.

Помимо прочего перечисленного Пелагея также является счастливой обладательницей трех квартир. Речь идет о двух трехкомнатных апартаментах и «однушке».

Ранее мать Пелагеи заявила, что ее дочь не будет конфликтовать с Иваном из-за имущества. Женщина назвала спортсмена «не жадным» и подчеркнула, что ранее о недомолвках из-за денег она не слышала.