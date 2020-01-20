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Поклонники обеспокоены: Анджелина Джоли выглядит очень изможденной

Вес актрисы упал до 45 килограммов.

Поклонники обеспокоены: Анджелина Джоли выглядит очень изможденной
Анджелина Джоли невероятно похудела. Фото: globallookpress.com

Фанаты обеспокоены состоянием голливудской актрисы Анджелина Джоли. В последние дни 44-летняя звезда выглядит очень изможденной. Ее 13-летняя дочь Шайло, рожденная от Брэда Питта, тоже выглядит неважно. Недавно появилась информация, что девочка готовится к смене пола и проходит гормональную терапию.

А что же с ее матерью? Неужели она до сих пор нервничает из-за развода с Питтом, который тянулся несколько лет и закончился только в апреле прошлого года. СМИ пишут, что у пары до сих пор есть проблемы в том, кому и сколько времени положено проводить с детьми.

Информация о том, что Джоли серьезно потеряла в весе, пришла от источника, близкого к ее окружению.

«Никто из нас не может вспомнить, когда она в последний раз полноценно пообедала. Еда — последнее, что у нее на уме. Актриса питается только фруктами и литрами пьет кофе, думая при этом, что она здорова», — передает слова осведомленного лица портал Radar Online.

Говорят, что Анджелина похудела до 45 килограммов, что при ее высоком росте уже можно считать проблемой. Актриса много путешествует и даже между съемками не дает себе отдыхать. Поклонники всерьез обеспокоены ее внешним видом.

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Поклонники обеспокоены: Анджелина Джоли выглядит очень изможденной
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