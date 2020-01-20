ЗВЕЗДЫ

Взрослая дочь Николаева устроила вечеринку для маленькой сестры в Майами

Певец привез наследницу в гости к родственнице.

Взрослая дочь Николаева устроила вечеринку для маленькой сестры в Майами
Игорь Николаев с дочкой. фото: instagram.com/igor_nikolaev_music/

Игорь Николаев уже почти 10 лет счастлив в браке с третьей женой Юлией Проскуряковой. У них подрастает четырехлетняя дочь Вероника. Певец стал отцом во второй раз уже в зрелом возрасте. Он признавался, что уже по-другому относится к ребенку. На этот раз артист ощущает еще больше ответственности. От первого брака у него есть взрослая дочь Юлия. Ей уже 41 год. Женщина живет в Майами и является врачом.

Обычно старшая наследница Николаева присылала подарки своей сестренке. Но после Нового года у нее появилась возможность встретиться с девочкой. Певец приехал в гости к наследнице с семьей. В трогательные объятия сестра заключила Веронику уже в аэропорту Майами. Потом они отправились домой отдыхать. Как оказалось, Юлия приготовила сюрприз для своей родственницы.

Ее дом был украшен шариками и доской, где можно было рисовать неоновыми фломастерами. Дочь Николаева устроила своеобразную вечеринку для гостей. Главной звездой стала Вероника. В качестве развлечения Юлия сделала себе и сестренке мейк-ап с помощью неоновых красок.

«Вот в такую Сестряндию (Систерленд) превратила свой дом моя старшая дочка Юля ради младшей сестры Вероники, — рассказал гордый отец. — Обожаю и люблю!»

Многие поклонники восхитились такими теплыми отношениями. «Как мило! Красотки», «Как же мило!», «Какая молодец Юля! Супер старшая сестра!», «Какая радость, когда родные сестры рядом, всегда дружные», «И обе дочки похожи на папу», «Молодец Юля, как она любит Нику», — прокомментировали пост подписчики.

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Взрослая дочь Николаева устроила вечеринку для маленькой сестры в Майами
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