Ирина Пегова запечатлела Паулину Андрееву без грима и укладки в самолете

Ирина Пегова провела новогодние каникулы в Израиле со своей дочкой Татьяной. Они много гуляли, изучали старинный город и посещали экскурсии. Однако недавно артистка вернулась в Москву и вскоре снова отправилась в поездку. На этот раз она поехала на гастроли с коллегами по театру. В самолете до Екатеринбурга, где запланирован спектакль «№ 13D», собралось много звезд.

Пегова запечатлела своих коллег прямо на борту воздушного судна. Все они предпочли отказаться от стильных нарядов в пользу комфорта. Станислав Дужников, Игорь Верник много смеялись в компании актрис. Из всех артистов Паулина выглядит на фото самой незагорелой и сонной. Похоже, что эффект отдыха у нее уже прошел, хотя вместе с мужем Федором Бондарчуком она только вернулась из Индии. До Гоа режиссеру с супругой пришлось добираться в эконом-классе — все из-за того, что решение о совместных каникулах было принято спонтанно.

На фото, которое опубликовала Пегова, Андреева запечатлена без грима и укладки. Также на ней не было привычного костюма или платья от кутюр, в которых она посещает светские рауты. Девушка позировала в обычном черном костюме. Некоторые поклонники отметили, что в обычной жизни актриса выглядит не так идеально, как на красных дорожках. А вот веселая компания показалась им очень душевной.

«Вы такие все классные», «Хорошо, когда весело, вы сами позитивная, веселая, как солнышко!», «Так удивительно видеть всех обычными, особенно Паулину», «Все такие в черных капюшонах, не хотят палиться», «Люди в черном», «Паулина такая милая», «Ирина, запалила коллег без грима», — прокомментировали пост подписчики.