Такой Загитову не видели: чувственное позирование юной фигуристки впечатлило фанатов

Популярность 17-летней фигуристки Алины Загитовой растет день ото дня. Став олимпийской чемпионкой и чемпионкой мира, спортсменка не успокоилась на этом. Сейчас юная звезда активно строит карьеру в шоу-бизнесе.

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Успешно дебютировав в ледовом спектакле Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств», Алина анонсировала новые гастроли. На сей раз звезда выступит в шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». Выступления состоятся в Санкт-Петербурге и в Казани этой весной.

Впрочем, публика ценит не только спортивные и артистические успехи Загитовой, девушка интересна людям сама по себе. Поклонники с любопытством наблюдают, как она постепенно раскрывается словно бутон, становясь настоящей красавицей. А недавнее видео, которое появилось на просторах Интернета, просто потрясло зрителей. На нем Алина с грацией кошки позирует перед камерами.