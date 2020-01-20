После истории с блокадницей Бузова засветилась с крещенским купанием в Тае

Ольга Бузова в настоящее время отдыхает со своим возлюбленным Давидом Манукяном в Таиланде на Пхукете. Не желая остаться без крещенской традиции – купания в проруби, девушка решила интерпретировать ее по-своему. Поющая телеведущая искупалась в бикини в теплом море, окунувшись в него с головой трижды.

«Это, конечно, не прорубь», — глубокомысленно заметила звезда в своем блоге.

больше по теме Бузова испугала поклонников болезненной худобой Сейчас исполнительница проводит время в теплом Таиланде. Компанию ей составил ее возлюбленный.

Отметим, что православное духовенство каждый год открыто объясняет гражданам, что купание на Крещение не обязательно для верующих людей. Это лишь интересная русская традиция, не более того.

Как пишет КП, некоторые пользователи Сети отреагировали на поступок Бузовой резко негативно. «Вы только посмотрите на нее. Веру извратила», «После издевательств над ветеранами блокады Ленинграда Бузова переключилась на православных и поизгалялась над Крещением в теплом басике Тая», — процитировало издание комментаторов интернет-пространства.

Впрочем, часть пользователей не увидели в поступке Ольги ничего плохого, кто-то заметил, что воду в Таиланде батюшка тоже мог освятить. А кто-то даже похвалил, что звезда не забывает про православные праздники на отдыхе.