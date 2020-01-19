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«Я с целлюлитом на вы!»: Летучую заподозрили в использовании «фотошопа»

Телеведущая уверяет, что у нее нет целлюлита.

«Я с целлюлитом на вы!»: Летучую заподозрили в использовании «фотошопа»
Елена Летучая для многих - эталон красоты. Фото: globallookpress.com

Популярная телеведущая Елена Летучая выставила в Instagram фотографию в купальнике с побережья Флориды и пригласила подписчиков задавать ей вопросы.

«Зачем на цыпочках позировать? Итак ноги длинные у вас», — спросила одна из поклонниц.

«Я так хожу! Из за высокого подъема так комфортней», — ответила звезда.

Но следом за этим другая фанатка написала, что после этого снимка стала испытывать смешанные чувства к ведущей. Подписчицу возмутил «фотошоп» якобы скрывающий целлюлит у Летучей. Елена заверила, что ни целлюлита, ни «фотошопа» на этой фотографии нет, но внимательная женщина ей не поверила.

«Ракурс шикарный, бесспорно. Но белесый цвет парапета на уровне бикини, и горизонт, заваленный на том же уровне», — написала поклонница.

«Хочу вас расстроить, я с целлюлитом на вы! И да, такое в 41 бывает. Мира вам, добрая женщина!» — ответила Летучая.

Напомним, ранее Елену упрекали за ноги разного размера. Однако тогда дело было лишь в особом ракурсе. А, что касается нынешнего снимка, как вы думаете, есть на нем следы «фотошопа» или нет?

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«Я с целлюлитом на вы!»: Летучую заподозрили в использовании «фотошопа»
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