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Прооперированный Дима Билан сбежал из больницы на кресле-каталке

Певец очень торопился домой, где мастера устраивают ему уют.

Прооперированный Дима Билан сбежал из больницы на кресле-каталке
Дима Билан не смог долго отлеживаться в больнице. Фото: globallookpress.com

Перенесший операцию по снятию титановой пластины с голеностопа певец Дима Билан всего сутки полежал в больнице, а затем убежал оттуда домой. 38-летний артист выложил в Instagram видео, как он ковыляет с костылем по коридору медицинского учреждения, затем сотрудница предлагает ему кресло-каталку и вывозит на улицу.

Сладкоголосый певец рассказал поклонникам, что сбежал из больницы не насовсем, а всего на три часа. Он не мог пропустить того, как у него дома будет установлен суперсовременный домашний кинотеатр. Мастера организовали артисту экран три на три метра с мощным лазером и минимальным количеством проводов. Кроме этого, Билан выбирал новый текстиль и ковры для уютного жилища.

«Раньше совсем не понимал нахождение дома большого киношного полотна, но сейчас проникся! Решил, наконец, зауютить дом по максимуму! Я думаю, что много еще придумаю фишек для своей крепости», — написал Дима под видео.

Чтобы снять ответственность с врачей за свой «побег», мужчина написал расписку о том, что понимает серьезность положения.

Напомним, 18 февраля прошлого Билан вышел из дома и поскользнулся на льду. Падение обернулось для артиста двойным переломом. При этом звезда не стал отменять свой концерт, который должен быть состояться через несколько дней. Чтобы нога хорошо срослась, врачи поставили мужчине титановую пластину, которую спустя почти год понадобилось снять. Артист рассказал, что операция должна была идти 30 минут, но длилась полтора часа, потому что медики позаботились об эстетической дела, дабы у мужчины не осталось уродливого шрама.

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Прооперированный Дима Билан сбежал из больницы на кресле-каталке
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