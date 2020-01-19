«Добро пожаловать в семью»: на день рождения Алексей Воровьев показал своего малыша

19 января свой день рождения отмечает певец и актер Алексей Воробьев. Артисту исполнилось 32 года. К этому возрасту он уже может похвастаться десятками клипов и ролей в кино, в том числе и в зарубежный проектах. 2019 год отмечен у звезды съемками в сериале Netflix «Космические силы», которые проходили в Калифорнии. Там молодой россиянин поработал со множеством именитых голливудских актеров.

В день рождения Алексей похвастался в Instagram «новым членом семьи». К сожалению, это не невеста и не ребенок. Артисту подарили милого щенка корги. Воробьев сфотографировался с ним еще до того, как дал кличку.

«Добро пожаловать в семью, малыш без имени. Нас с тобой ждет огромное количество переключений и веселья», — написал именинник.

Поклонницы в комментариях умиляются от двойной атаки обаяния «принца»-Воробьева и его нового питомца. Хотелось бы, конечно, услышать от звезды новость о свадьбе. А то пока что он «радует» только шутками на этот счет.

Добавим, что кроме карьерных достижений, у Алексея еще и длинный список амурных побед. Одни из самых привлекательных красавиц актерской среды и эстрады в свое время встречались с ним, однако эти отношения не заканчивались браком.