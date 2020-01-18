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Анна Нетребко в плюшевой шубе и неоновых кроссовках прогулялась в Краснодаре

Оперная дива рада возвращению в родной город.

Анна Нетребко в плюшевой шубе и неоновых кроссовках прогулялась в Краснодаре
Анна Нетребко. фото: globallookpress.com/

Анна Нетребко — одна из самых известных оперных певиц в мире. Она родилась в Краснодаре, но теперь живет не в России. Артистка предпочитает жить на две страны: у нее есть жилье в Вене, а также в Нью-Йорке. После новогодних каникул она уже вернулась к работе и успела дать концерты в Европе. Как известно, оперная дива является настоящей модницей. Одну из своих плюшевых шуб «Тедди» она привезла в родной город, куда приехала, чтобы навестить родителей.

В первый же день Нетребко прогулялась по городу и сфотографировалась на фоне долгостроя по улице Пашковской. Артистка выделялась на фоне серого фона. Она предстала в плюшевой шубе голубого цвета, спортивном платье миди и кроссовках неонового цвета. волосы звезда собрала в небрежный пучок и отказалась от броского макияжа. Нетребко записала несколько видео, в которых рассказала, что ее близкие ждут гостей. Как оказалось, она приехала не одна, а с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго.

Дома Анна с родными устроила настоящее застолье. В первый день они сделали бутерброды с икрой, испекли домашние торты и другие вкусные блюда. Также было пожарено много мяса, так как в доме собралось 25 гостей. На следующий день стол был не менее богат на еду. Близкие оперной дивы приготовили салат с гуакамоле. После трапезы все отправились смотреть салют.

«Как у вас там весело хорошо! Молодцы», «Красавица Анна! Красивая, дружная семья!», «Во всех нарядах вы, Анна, прекрасны!», «Какая у вас шубка красивая», «Вот так идешь по нашему городу и встречаешь мировую диву», «Обожаю ваш стиль! Королеву видно сразу», — прокомментировали фотографии поклонники.

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Анна Нетребко в плюшевой шубе и неоновых кроссовках прогулялась в Краснодаре
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