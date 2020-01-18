«Народ ждет мальчика»: Самойлова намекнула на пол будущего ребенка

Модель и супруга рэпера Джигана Оксана Самйолова продолжает интриговать подписчиков, скрывая от них пол будущего ребенка.
Недавно супруги вместе с тремя дочерьми улетели в Майами – именно там на свет должен появиться четвертый наследник или наследница. На днях Оксана отправилась по местным магазинам, чтобы закупить необходимые для будущего ребенка вещи. Результатом шопинга она похвасталась фолловерам.
Всего в списке необходимых атрибутов оказалось более 30 наименований: помимо мебели Оксана приобрела термометр для воды, специальную косметику и одежду для малыша. Боди для новорожденного Самойлова и сфотографировала.
Сразу после этого в комментариях под снимком вновь начался баттл – одни подписчики сделали вывод, что Самойлова и Джиган однозначно ждут девочку, потому что наряд в левой руке украшен розовыми цветочками, на мальчика такое не наденешь.
Другие же парировали – в правой руке черное боди, а этот цвет не вполне подходит для девочек. «Фотоинтрига», «Народ ждет мальчика», «За пятым пойдут, стопроцентно», «Не принципиально, девочка или мальчик, главное, чтобы здоровый малыш», «Джига-ювелир», — написали комментаторы.
Гадать окружающим, впрочем, осталось недолго. Сейчас Оксана находится на 9 месяце беременности, а значит, до долгожданной встречи с новым членом семьи осталось совсем чуть-чуть.