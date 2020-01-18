«Тонкая душа и потрясающая харизма»: Михайлов поздравил Гвердцители с 58-летием

Стас Михайлов поздравил коллегу по сцене – народную артистку Грузии Тамару Гвердцители с днем рождения. 18 января композитор и пианистка отмечает 58-летие.

Исполнивший вместе с эстрадной певицей трек «Давай разлуке запретим» Михайлов не мог остаться в стороне от столь знаменательного дня и посвятил Гвердцители пост в Instagram.

В своем обращении к певице Михайлов подчеркнул главные таланты Тамары Гвердцители – «неподражаемый голос, тонкую душу и потрясающую харизму». Любимец женщин искренне сознался – он очень рад знакомству с грузинкой и намерен составить ей дуэт еще не раз.

«Как можно дольше радуй своих преданных слушателей! Очень рад, что у нас есть совместная работа, которая трогает сердца и души наших замечательных людей! Многая и благая тебе лета!», — написал он.

Сама именинница поспешила скромно поблагодарить певца. Вслед за Михайловым самые теплые пожелания народной артистке Грузии оставили Олег Газманов, Михаил Гуцериев, Зара, Юлия Савичева и другие.