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Малахов напишет предисловие к книге Даны Борисовой

Дебютный фолиант 43-летней ведущей должен увидеть свет в марте.

Малахов напишет предисловие к книге Даны Борисовой
Дана Борисова, Андрей Малахов, Никита Лушников/Фото: https://www.instagram.com/p/B6BayLlK6LO/

Ведущий «Прямого эфира» Андрей Малахов напишет предисловие к дебютной книге Даны Борисовой. Этим фактом сама Борисова поделилась, посетив очередной выпуск передачи журналиста.

Знаменитость призналась, что пока не может в деталях рассказать, о чем именно велась речь на съемках, однако после работы она успела обсудить с Андреем процесс создания ее первого фолианта.

Борисова поведала, что Малахов сам спросил, закончила ли она написание книги. Дана ему ответила, что сейчас текст находится на редактуре, а значит, к марту издание, скорее всего, появится на прилавках профильных магазинов.

«Андрей предложил написать небольшое предисловие. Книга должна выйти в начале весны, и я очень ее жду. Одну главу в ней написала моя мама», — отметила Борисова.

Отметим, что уже не первый месяц Борисова работает над созданием хрестоматии по помощи зависимым. Сейчас издательство уже утвердило обложку для фолианта, содержание проходит тщательную корректуру.

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Малахов напишет предисловие к книге Даны Борисовой
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