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«Не родила с десяток»: Гузеева рассказала, о чем жалеет по прошествии лет

Трудно поверить, что в жизни эксцентричной ведущей есть вещи, которые она хотела бы изменить.

«Не родила с десяток»: Гузеева рассказала, о чем жалеет по прошествии лет
Лариса Гузеева/Фото: https://www.instagram.com/p/B3FFfrQl0ex/

Актриса и ведущая программы «Давай поженимся» Лариса Гузеева рассказала, о чем жалеет по прошествии лет. 60-летняя артистка нередко балует своих поклонников и зрителей откровенными подробностями личной жизни, однако обнародованная недавно информация не могла не удивить общественность.

В приватном Instagram ведущая призналась, что в списке вещей, которые она хотела бы переиграть, значатся пять вещей. Так, речь идет о расширении семьи, недостатке образования и о дефиците проведенного с близкими времени.

«Я жалею, что не родила с десяток, что растрачивала себя на пустое и недостойное, что мало училась, что не всегда берегла близких. А еще, я от всего избавляюсь, все раздаю. Это Лелькино платье сохранилось чудом и меня это делает счастливее. Всем радости и любви!», — сказала она.

На снимке, который Лариса приложила к тексту, появилась дочь Гузеевой – Ольга Бухарова в детстве и сегодня. 19-летняя девушка с ностальгией рассматривает наряд, который некогда с удовольствием носила. Фолловеры отметили, что маленькой Оле очень идет это платье и в целом дочь у актрисы очень мила.

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«Не родила с десяток»: Гузеева рассказала, о чем жалеет по прошествии лет
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