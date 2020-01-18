«Ну, прям красота»: Собчак запечатлела Глюкозу в эффектном купальнике на Мальдивах

Ксения Собчак в прошлом году пережила развод с Максимом Виторганом, а потом потратила много сил на организацию роскошной свадьбы с Константином Богомоловым. Не удивительно, что последние недели она отдыхает на фешенебельных курортах. Сначала телеведущая покаталась в Куршевеле на лыжах с сыном Платоном, а теперь отдыхает с семьей на Мальдивах, где на этот раз собрались многие российские звезды.

Сейчас на островах с белым песком проводят время: Ирина Дубцова, Полина Гагарина и Глюкоза. С последней Ксения пересеклась на отдыхе. Певица вместе с ней занимается йогой и наблюдает за тем, как в океане плещутся дельфины. В какой-то момент светская львица не устояла и запечатлела артистку на видео. В этот момент Глюкоза прогуливалась с подругой по побережью в синем откровенном купальнике с вырезами и завязками по бокам.

«Тебя можно снимать со всех сторон? Ну, прямо красота!» — обратилась телеведущая к исполнительнице хита «Танцуй, Россия!».

В кадре Глюкоза покружилась, показав свои стройные ноги, подтянутую пятую точку и улыбку. Шляпка завершила пляжный образ певицы. Аристку порой критикуют за фотошоп, но на этот раз она предстала без ретуши и фильтров. Свою фигуру супруга Константина Богомолова показывать не стала. Тем временем сын Ксении нашел себе подружку. В ресторане не выпускал руку красивой девочки. «Все, дружба навеки?», — спросила его мама. «А кто закучерявился у меня?», — удивилась звезда. Белые локоны ее наследника действительно превратились в кудряшки.