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«Ничего себе мама!»: поклонники перепутали Полину Максимову с родительницей

Звезда «Деффчонок» поделилась с подписчиками снимками с парижского отпуска.

«Ничего себе мама!»: поклонники перепутали Полину Максимову с родительницей
Полина Максимова/Фото: https://www.instagram.com/p/B5QPIb2hKPl/

Некоторые поклонники перепутали 30-летнюю звезду сериала «Деффчонки» Полину Максимову с ее мамой. Невероятная схожесть женщин ввела фолловеров актрисы в ступор.

Накануне знаменитость опубликовала в личном микроблоге в Instagram снимок с отпуска в Париже. На первом плане предстала улыбчивая женщина с короткой светлой стрижкой – именно ее фанаты Максимовой и приняли за саму Полину. Каково же было удивление людей, когда актриса призналась – на самом деле, это не она, а ее мама.

«Делайте все, чтобы ваши мамы улыбались», — сопроводила она фото теплой подписью.

Многие комментаторы не сразу поверили, что любимица их не разыгрывает. Они несколько раз переспросили, действительно ли в кадре родительница. «Это мама? Да вы обе ведьмы, девушки», «Ваша мама прекраснее, чем собор», «Вы и она – одно лицо», «Если это ваша мама, я готов стать вашим папой», «Ничего себе мама! Почти как сестра», — делятся они впечатлениями от увиденного.

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Тэги:

"Деффчонки"Максимова личная жизньПолина МаксимоваПолина Максимова семья
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«Ничего себе мама!»: поклонники перепутали Полину Максимову с родительницей
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