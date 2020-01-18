Mash: Ивлеева и Элджей едва не лишились машины за 10 миллионов

Настя Ивлеева вместе с супругом Элджеем едва не лишились своей кастомизированной машины за 10 миллионов рублей. Транспортное средство, по предварительным данным, появилось в семье знаменитостей в январе 2019 года – оно стало подарком исполнителю на праздник. На эффектный автомобиль регулярно обращают внимание водители и прохожие – белый BMW I8 трудно не заметить на дороге, к тому же, он имеет оригинальный дизайн — от капота до багажника прописано крупными буквами SAYONARA BOY, именно так называет себя сам Элджей.

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Чуть позже выяснилось, что Узенюк (именно так звучит настоящая фамилия хоппера) приобрел машину в кредит. Mash подчеркивает, что до недавнего момента его ласточка находилась в залоге у «БМВ Банка» с 27 декабря 2018 года. Планировалось, что знаменитость выплатит долг по истечению 2019 года, однако этого не произошло. Спас ситуацию сам Элджей – понимая, что может лишиться важной для себя вещи, он сумел за считанные дни расквитаться с просрочкой, сообщают журналисты.

Примечательно, что сумма задолженности корреспондентами не озвучивается. Ранее специалисты профильного сервиса Avtocod уличили Элджея в регулярных нарушениях правил ПДД. Так, только за первые 6 месяцев использования машины Узенюк умудрился заработать 23 штрафа на 20,5 тысяч рублей. Все они выданы за превышение скорости.