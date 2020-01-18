«Лучше сафари, чем заветренное оливье»: Миро в пух и прах разнесла брак Глюкозы с мужем

Скандальная блогер заявила, что в семье 33-летней певицы и ее мужа – Алексея Чистякова – уже давно не все гладко.

Лена Миро в свойственной ей манере прошлась по 33-летней певице Глюкозе и ее браку со спортсменом и бизнесменом Александром Чистяковым. Скандальная блогер заявила, что в этих отношениях глава семьи уже достаточно давно изменяет своей супруге, а той ничего не остается, как улететь в Африку, чтобы отыскать себе мужчину там.

Поводом для выводов Миро стала обнародованная фотография Наташи Ионовой из путешествия, на которой отчетливо видно, что под телесного цвета топом отсутствует нижнее белье. Миро посчитала, что подобным образом артистка подтвердила – в ее семье не все гладко, а значит, она ищет другого мужчину, который способен сделать ее счастливой.

«Наташа полетела в Африку. Именно там вышедшие в тираж бабы ищут себе половое счастье. Саму Наташу можно лишь похвалить, что она переняла опыт европейских климактеричек, живущих после развода за счет бывших мужей. Все лучше сгонять на сафари к горячим ребятам, чем жрать заветренное с новогоднего стола оливье», — сказала она.

Напомним, в августе 2019 года в прессе активно муссировались слухи о том, что Глюкоза якобы разводится с супругом после 15 лет брака. Однако сама артистка тогда заявила, что расставаться ни она, ни Александр не планируют, хотя за совместную жизнь им пришлось пережить разногласия разного масштаба. Кольцо же певица периодически снимает, чтобы оно ей «не мешало».