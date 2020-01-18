«Внеземная красота»: обнаженная жена Цекало свела с ума мужчин

28-летняя супруга Александра Дарина Эрвин спровоцировала фолловеров новым обнаженным снимком. На днях художница обнародовала кадр, на котором продемонстрировала процесс создания свежей картины. Ранее Эрвин неоднократно признавалась, что с особым вдохновением рисует, будучи полуголой.

Так, в кадре сексуальная девушка появилась в джинсах и с абсолютно голым бюстом. Грудь Дарина прикрыла копной длинных волос, при этом нижняя часть «женского очарования» оказалась незащищенной от людских глаз.

Под снимком достаточно быстро стали появляться восхищенные комментарии. Свое восхищение поспешили выразить мужчины – они заявили, что Эрвин «просто огонь» и ей нужен такой же огненный спутник. «Внеземная красота», «Классная… картина», — пишут люди.

Отметим, что сам Александр Цекало на мнение общественности не реагирует. 58-летний шоумен гордится превосходными внешними данными жены и не гнушается иной раз сам обнародовать снимок, демонстрирующий Дарину во всей красе.