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«Внеземная красота»: обнаженная жена Цекало свела с ума мужчин

28-летняя Дарина Эрвин неоднократно признавалась, что занимается искусством, обнажившись.

«Внеземная красота»: обнаженная жена Цекало свела с ума мужчин
Дарина Эрвин и Александр Цекало/Фото: https://www.instagram.com/p/B5ewIrdFjqe/

28-летняя супруга Александра Дарина Эрвин спровоцировала фолловеров новым обнаженным снимком. На днях художница обнародовала кадр, на котором продемонстрировала процесс создания свежей картины. Ранее Эрвин неоднократно признавалась, что с особым вдохновением рисует, будучи полуголой.

Так, в кадре сексуальная девушка появилась в джинсах и с абсолютно голым бюстом. Грудь Дарина прикрыла копной длинных волос, при этом нижняя часть «женского очарования» оказалась незащищенной от людских глаз.

Дарина Эрвин
Дарина Эрвин/Фото: скриншот https://www.instagram.com/p/B7Yw6QelZMP/

Под снимком достаточно быстро стали появляться восхищенные комментарии. Свое восхищение поспешили выразить мужчины – они заявили, что Эрвин «просто огонь» и ей нужен такой же огненный спутник. «Внеземная красота», «Классная… картина», — пишут люди.

Отметим, что сам Александр Цекало на мнение общественности не реагирует. 58-летний шоумен гордится превосходными внешними данными жены и не гнушается иной раз сам обнародовать снимок, демонстрирующий Дарину во всей красе.

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«Внеземная красота»: обнаженная жена Цекало свела с ума мужчин
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