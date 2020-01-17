«Вы же не инкубатор!»: Мария Погребняк пристыдила молодых мам

Жена известного футболиста, Мария Погребняк, написала большой пост в Instagram о женщинах, которые манипулируют мужчинами с помощью детей. Будучи сама многодетной мамой (у нее трое сыновей), 31-летняя красавица призналась, что приходит в шок от логики некоторых девушек, которые считают, что мужья им должны, если они родили наследников.

«Вы же не инкубатор и даже не суррогатная мать, которой должны заплатить, вы же делали это все ради своего ребенка, потому что вы его хотели и ждали», — возмущается Мария, обращаясь к подобным барышням.

Свой брак она привела в качестве примера семьи, в которой оба родителя равнозначны: оба в одинаковой мере воспитывают, вкладывают, радуются и ругают детей. Но Погребняк лично знает девушек, которые до беременности были идеальными, а после возомнили себя жертвами и решили, что им все должны.‍

Мария отмечает, что муж может вытерпеть такое отношение, но оно сказывается и на ребенке. Женщина призвала любить своих детей и не относиться к ним, как к орудию манипуляции супругом.

Напомним, Павел и Мария Погребняк были знакомы еще со школы, в 2014 году они скрепили свои отношения узами брака, после чего у пары родились трое детей.