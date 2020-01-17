«Лодыжки, как у слона»: Йовович пожаловалась на тяготы последнего месяца беременности

44-летняя голливудская актриса Милла Йовович, вот-вот готовая родить свою третью дочь, рассказала подписчикам в Instagram о том, как ей тяжело на последних неделях беременности.

«У меня лодыжки, как у слона, боль в спине, боль в бедрах, я бегаю в ванную каждые 15 минут. А спать? Забыла, что это. И это очень раздражает, потому что, если ребенок будет такой же крикливый, как наша старшенькая, мы не сомкнем глаз в течение следующих нескольких лет!» — написал звезда, зная, что мамочки ее поймут.

Милла добавила, что хотела бы сходить в спортзал или хотя бы надеть носки, не краснея от натуги. Актриса сообщила поклонникам, что до родов ей сталось ждать две недели, и поблагодарила бога за этого ребенка, учитывая свой возраст.

Напомним, звезда «Обители зла» и «Пятого элемента» замужем уже в третий раз. В браке с ее возлюбленным — режиссером Полом Андерсоном — у нее подрастают две дочери. В 2017 году актрисе пришлось срочно прервать третью беременность из-за преждевременных родов. Но пара не стала унывать и сделала еще одну попытку завести ребенка. При том, что с лета Милла беременна, в 2020 году мы увидим ее новый фильм, поставленный Андерсоном, «Охотник на чудовищ». Как и «Обитель зла» он будет основан на серии компьютерных игр.