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«Я иногда кусаю щеки»: Кристина Асмус поделилась личными секретами

Актриса поделилась со своими подписчиками в соцсети самым сокровенным.

«Я иногда кусаю щеки»: Кристина Асмус поделилась личными секретами
Кристина Асмус. Фото: КУДРЯВОВ БОРИС / Архив "ЭГ"

Кристина Асмус выложила новый интересный пост в Instagram, сопроводив его сочной фотографией. Актриса стоит у стены опираясь на нее ногой, демонстрируя свою завидную растяжку. Но главным блюдом все же стал текст поста, в котором Кристина рассказывает много нового о себе. Прежде всего актриса призналась, что не умеет экономно чистить картошку, зато делает это крайне быстро. Также Кристине не нравится, когда собеседники заменяют слова смайликами. Актриса любит сама открывать бутылки с шампанским, но боится, когда это делает кто-то другой.

«Я иногда кусаю щеки (зубами изнутри)», — призналась Асмус.

В выборе зубной пасты она всегда предпочитает мятную и чем мята крепче, тем лучше. Также она негативно относится к волосам на теле и старается мгновенно от них избавляться. В отелях Асмус постоянно мерзнет и просит персонал об обогревателе, но спать вместе с ним боится. Ну и напоследок, Кристина не ест рыбу с костями и выходя из дома всегда смотрится в зеркало.

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«Я иногда кусаю щеки»: Кристина Асмус поделилась личными секретами
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