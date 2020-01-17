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«Пропали кубики»: Лиза Пескова пристыдила растолстевшего брата

Старший сын пресс-секретаря президента РФ опубликовал фотографию в шортах на пляже Мальдив.

«Пропали кубики»: Лиза Пескова пристыдила растолстевшего брата
Дмитрий Песков с сыном и дочкой. Фото: Инстаграм

Николай Чоулз – сын Дмитрия Пескова от его первого брака с Анастасией Буденной, внучкой знаменитого полководца. После развода Буденная увезла ребенка в Великобританию, где повторно вышла замуж и дала мальчику фамилию отчима. Однако в 2000 году они вернулись в Россию, где Николай начал активно общаться с отцом и его новой семьей. Сейчас парень отдыхает на Мальдивах, что стало понятно из новой фотографии в его Инстаграм. На снимке парень стоит на песке возле моря одетый в пляжные шорты и обнаженный по пояс.

«Алло, зима, ты где?!» — гласит подпись под снимком.

На летний кадр сразу же отреагировала Лиза Пескова, которая раскритиковала брата за расплывшийся пресс: «У тебя пропали кубики», — написала дочь пресс-секретаря президента РФ.

«Значит его вкусно кормят», — тут же отреагировали подписчики.

«Я этим сейчас займусь!» — пообещал Николай Чоулз сестре.

К слову, Николай часто приезжает в гости к отцу и общается со всей своей многочисленной родней. У Дмитрия Пескова есть также дочь Елизавета и сыновья Мик и Дени от второй жены. А Татьяна Навка воспитывает дочь Надежду.

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Тэги:

Дмитрий ПесковЛиза ПесковаНиколай ЧоулзНовости googleТатьяна Навка
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«Пропали кубики»: Лиза Пескова пристыдила растолстевшего брата
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