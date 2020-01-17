«Будь абсолютно счастлив»: Басков поздравил Николаева с днем рождения

Сегодня, 17 января, весь российский шоу-бизнес отмечает день рождения певца и композитора Игоря Николаева. Николай Басков не стал исключением и выложил поздравление для своего товарища в личном аккаунте в Instagram. Он поблагодарил музыканта за его песни, назвав их великими, а стихи потрясающими. Басков также отметил, что люди искренне любят проекты Николаева, а людей не обманешь. Он также обратился к небесным силам, чтобы те берегли Николаева и всю его семью.

«Здоровья, вдохновения и покорения новых творческих вершин! Будь абсолютно счастлив и исполнения всего задуманного» — завершил свое поздравление Николай Басков.

Стоит отметить, что Николаев ответил на теплые слова и поблагодарил Баскова за них, а подписчики артиста присоединились и принялись поздравлять юбиляра, обошлось даже без интернет-троллей и любителей негатива.