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«Будь абсолютно счастлив»: Басков поздравил Николаева с днем рождения

Певец пожелал юбиляру здоровья и вдохновения.

«Будь абсолютно счастлив»: Басков поздравил Николаева с днем рождения
Николай Басков. Фото: Фролов Михаил / Архив "КП"

Сегодня, 17 января, весь российский шоу-бизнес отмечает день рождения певца и композитора Игоря Николаева. Николай Басков не стал исключением и выложил поздравление для своего товарища в личном аккаунте в Instagram. Он поблагодарил музыканта за его песни, назвав их великими, а стихи потрясающими. Басков также отметил, что люди искренне любят проекты Николаева, а людей не обманешь. Он также обратился к небесным силам, чтобы те берегли Николаева и всю его семью.

«Здоровья, вдохновения и покорения новых творческих вершин! Будь абсолютно счастлив и исполнения всего задуманного» — завершил свое поздравление Николай Басков.

Стоит отметить, что Николаев ответил на теплые слова и поблагодарил Баскова за них, а подписчики артиста присоединились и принялись поздравлять юбиляра, обошлось даже без интернет-троллей и любителей негатива.

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«Будь абсолютно счастлив»: Басков поздравил Николаева с днем рождения
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