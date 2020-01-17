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«Странно жить в тени Меган»: экс-возлюбленная принца Гарри рассказала об их отношениях

Актриса Крессида Бонас встречалась с внуком королевы Елизаветы два года, но вопросы о нем получает до сих пор.

«Странно жить в тени Меган»: экс-возлюбленная принца Гарри рассказала об их отношениях
Крессида Бонас. Фото: Globallookpress

Шесть лет назад принц Гарри встречался с актрисой Крессидой Бонас. Двухлетний роман пары закончился в 2014 году, однако девушку до сих пор спрашивают о тех отношениях. На фоне скандала вокруг отказа Меган и Гарри от королевских полномочий их особы стали еще более интересны публике. Журналисты разыскали экс-возлюбленную принца Гарри и спросили ее мнение по поводу переезда герцогов Сассекских в Канаду.

«Я не буду занимать какую-либо позицию по этому вопросу, потому что это сразу пойдет в заголовок. А также из уважения. Как бы я себя чувствовала, если бы бывший говорил обо мне с прессой?» — цитирует слова 30-летней Крессиды издание TheSun.

Сейчас Крессида Бонас помолвлена с лондонским девелопером Гарри (тоже!) Уэнтуортом-Стэнли, с которым она познакомилась во время учебы в Лидском университете. Крессида говорит, что ей очень странно до сих пор слышать вопросы о романе с принцем Гарри.

«Это было так давно, что когда речь снова заходит об этом, я чувствую себя странно. Я изменилась за это время, многому научилась, выхожу замуж. Мне комфортно в моей собственной шкуре. И странно жить как будто бы в тени Меган Маркл», — говорит Бонас, которая активно снимается в кино.

Гарри и Крессиду познакомила принцесса Евгения в мае 2012 года. Принц часто писал девушке, когда служил в Афганистане. Следующие два года влюбленные провели вместе. Интересно, что инициатором расставания стала Крессида. По версии автора книги «Гарри: жизнь, потеря и любовь» Кэти Николл переломным моментом в отношениях стало путешествие Кейт Миддлтон и принца Уильяма по Новой Зеландии.

«Крессида была смертельно напугана, когда смотрела телевизионную трансляцию о поездке Уильяма, Кейт и восьмимесячного Джорджа в Австралию и Новую Зеландию в 2014 году. Она не хотела такого удушающего внимания прессы и сказала об этом Гарри», — пишет в книге Кэти Николл.

Биограф утверждает, что принц Гарри был влюблен и не хотел расставаться с Крессидой: «Гарри пытался убедить ее, что у них все получится, но Крессида уже приняла решение. Она разбила ему сердце. Гарри убит горем».

Сейчас бывшая возлюбленная принца, не захотевшая стать королевской невестой, вовсю готовится к свадьбе. «Я никогда не думала, что мне сделают традиционное предложение. У нас не будет большой свадьбы, и я не хочу платье в виде безе. Некоторым людям это идет, но не мне», — уверена Крессида Бонас.

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«Странно жить в тени Меган»: экс-возлюбленная принца Гарри рассказала об их отношениях
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