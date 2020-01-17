В обуви и на диване: жена 82-летнего Кончаловского не стала разуваться ради модного кадра

Юлия Высоцкая призналась, что после январских каникул она задумалась об очередном отпуске.

46-летняя Юлия Высоцкая пожаловалась на загруженный рабочий график: знаменитость успела отыграть в постановке по пьесе Чехова «Дядя Ваня» в Государственном академическом театре имени Моссовета. Кроме того, возлюбленной 82-летнего Андрея Кончаловского предстоит выпустить новый видеоролик для YouTube. Также актриса задействована в спектакле «Сцены из супружеской жизни» с Александром Домогаровым в главной роли. При этом телеведущая заявила, что после продолжительных январских каникул — она задумалась об очередном отпуске.

«А уже хочется немного отдохнуть… Хочется пиццу, пасту, кофе и все остальное», — отметила Юлия.

На личной страничке в Instagram актриса поделилась свежим снимком из недавней фотосессии. Юлия позировала в принтованном длинном платье и массивных ботинках, присев на подлокотник дивана. При этом знаменитость не стала разуваться ради модного кадра.

На отдыхе вместе с 82-летним Кончаловским телеведущая увлеклась скандинавской ходьбой. По словам Юлии, за годы брака с режиссером они стали больше похожи друг на друга. Актриса уточнила, что еще в юности Андрей Сергеевич повлиял на становление ее характера и восприятия мира. В этом союзе у Высоцкой появилось двое детей: дочка Мария и сын Петр. Телеведущая любит принимать гостей. Юлия считает, что дома всегда должно быть два главных продукта — хороший хлеб и хорошее масло. Высоцкая подает к столу только свежеприготовленные блюда, стараясь не оставлять в холодильнике остатки продуктов с обеда и ужина.