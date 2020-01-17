«Не выдержал испытания моей болезнью»: Кира Прошутинская рассказала о причине развода

Ведущая телепрограммы «Он и она» Кира Прошутинская рассказала журналистам о тяжелом периоде, когда ей пришлось бороться с онкологическим заболеванием. Все началось с «прыщика на носу», которому вначале не придали значения, а потом пришлось провести восемь операций, чтобы остаться в живых. Ни женщина, ни ее врачи не были уверены, что после этого она сможет вернуться в профессию. Сама Кира Александровна уже морально готовилась либо стать инвалидом, либо даже уйти из жизни.

Из-за тяжелого недуга женщине пришлось расстаться с мужем, Анатолием Малкиным, с которым она прожила 28 лет, ведя общие проекты и создавая телекомпанию АТВ. Дело было в 2012 году.

«Он не выдержал испытания моей болезнью. А так я ему благодарна за все эти годы», — призналась ведущая «Собеседнику», отметив, что не хочет рассказывать про бывшего супруга ничего плохого.

Во время болезни Прошутинскую поддерживала ее подруга Алла Пугачева и священник, с которым когда-то ее познакомила певица. Победив онкологию, Кира Александровна вернулась на телевидение. С бывшим мужем они сейчас общаются лишь иногда. Он остался руководить их совместной компанией АТВ, а супруга создала свою отдельную небольшую студию, которая производит передачу «Он и она».