«Тимур страшненький-то какой!»: Харламов показал себя и Батрутдинова в детстве

Известный юморист Гарик Харламов выложил в Instagram сразу две ретро-фотографии. На них запечатлены он и его коллега по дуэту ХБ Тимур Батрутдинов (слева), когда оба были еще детьми.

«ХБ. Начало», — подписал снимки 38-летний артист, пародируя названия голливудских фильмов.

«Гарик — как из фильма «Трудный ребенок»! Копия», «У Батрухи ухи-вертухи», «Эруард еще не суровый», «Тимур страшненький-то какой, мама дорогая», — такие комментарии оставляют под фото поклонники юмористов.

Известно, что Харламов родился и ходил в школу в Москве. Когда он был подростком, его отец разошелся с матерью и увез паренька в США, чтобы он получил актерское образование. Прожив пять лет в Америке, юноша вернулся на родину, поступил в вуз и стал кавээнщиком.

Батрутдинов родился в Подмосковье, детство артиста прошло в городе Балтийске Калининградской области, а студенческие годы — в Санкт-Петербурге. Выступал вместе с Харламовым в команде КВН «Незолотая молодежь».