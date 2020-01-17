Милонов обозвал Водонаеву «накрашенной проституткой» за слова о «рожающих бомжах»

Депутат Госдумы Виталий Милонов подверг жесткой критике телеведущую Алену Водонаеву за критику новой инициативы маткапитала и слова «о рожающем быдле». Напомним, ранее 37-летняя знаменитость заявила, что после того, как государство начнет выплачивать деньги на первого ребенка, финансовой мотивацией заинтересуются неблагополучные слои населения, а «бомжи» и вовсе будут делать это, чтобы получить «финансирование» очередного стакана алкоголя.

За резкость Водонаева подверглась критике многих знаменитостей – как бывших коллег по «Дому-2», так и просто неравнодушных звезд. Свой ответ озвучили Шура, Степан Меньшиков и Иосиф Пригожин. Не смог пройти мимо и Милонов – он выразил свой взгляд на озвученное в более резкой форме. В разговоре с «Комсомольской правдой» Милонов заявил, что Водонаева занимается «диверсией» и за критику ее нужно «сослать в Сибирь пилить лес».