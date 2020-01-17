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«Пожелайте удачи»: Алексей Воробьев закончил сценарий для голливудского боевика

Сейчас артисту и его представителям предстоит найти кинокомпанию, которая сможет воплотить идею певца в жизнь, рассказала Teleprogramma.pro продюсер музыканта.

«Пожелайте удачи»: Алексей Воробьев закончил сценарий для голливудского боевика
Алексей Воробьев. Фото: globallookpress

Алексей Воробьев закончил работу над сценарием для полнометражного фильма. Этим счастливым фактом любимец женщин похвастался в личном микроблоге в Instagram. Не секрет для многих поклонников, что Воробьев достаточно давно расширяет сферу своей занятости – помимо спорта, написания и записи песен, а также съемок в кино Алексей занимается и режиссурой. В этот раз 31-летний исполнитель порадовал очередной идеей.

Сам Воробьев признался, что из-за напряженного графика у него остается очень мало свободного времени. Тратить его он предпочитает на работу – так и родился сценарий для свежей картины.

«Я закончил писать сценарий полнометражного фильма. Так что, смело можете поздравлять меня с этим! Теперь начнется непростой процесс поиска кинокомпании, которая заинтересуется моей идеей, и захочет участвовать в этом проекте. Пожелайте мне в этом удачи, она мне очень пригодится», — обратился он к аудитории.

Порталу Teleprogramma.pro продюсер Воробьева Екатерина Гечмен фон Вальдек раскрыла некоторые секреты написания сюжета. Известно, что речь идет о голливудском боевике. Что именно будет происходить в кадре и сыграет ли Алексей главную роль, сам Воробьев предпочел оставить в тайне, но поведал, что уже сейчас к результату есть интерес со стороны американских и российских продюсеров.

«Все знают веселые клипы трилогии «Сумасшедшая» авторства Леши Воробьева. Сейчас от «малых форм» сценариев своих вирусных комедийных клипов Алексей переходит к полнометражным работам. После того, как он поделился в соцсетях своим намерением приступить к поиску потенциальных партнеров, крупная американская кинокомпания и сразу несколько российских выразили свою заинтересованность в участии в этом проекте», — заинтриговала Екатерина.

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Алексей ВоробьевВоробьев новостиВоробьев фильмыЕкатерина фон Гечмен-Вальдек
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«Пожелайте удачи»: Алексей Воробьев закончил сценарий для голливудского боевика
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