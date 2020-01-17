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«Как думаете, не слишком ли?»: Наталья Бардо выложила откровенное фото из душа

И поинтересовалась, не перегибает ли она палку.

«Как думаете, не слишком ли?»: Наталья Бардо выложила откровенное фото из душа
Наталья Бардо заигрывает с подписчиками пикантными снимками. Фото: globallookpress.com

31-летняя актриса Наталья Бардо опубликовала в Instagram фотографию без лифчика. Звезда театра и кино сделала селфи в душе. Пикантные части тела, правда, в кадр не вошли, но молодая красавица прекрасно понимает, что балансирует на грани дозволенного социальной сетью.

«Как думаете, не слишком ли для «инстаграма» актрисы?» — спросила она у своих подписчиков.

В ответ посыпались восхищенные комментарии о красоте женщины. «Наталья, вы очень красивая, но это не обязательно делать, немножко перебор», — пожурил один из подписчиков.

«Слишком скромно, блин! Хочется большего», — запротестовал другой.

Непонятно, почему Бардо стесняется подобного снимка, ведь ранее она выкладывала в Instagram и гораздо более откровенные фотографии. Полгода назад у женщины была фотосессия, на которой она была полностью голой. Из элементов одежды на ней была лишь широкополая шляпа, и звезде «Улетного экипажа» пришлось прикрываться руками, чтобы не засветить чего лишнего.

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«Как думаете, не слишком ли?»: Наталья Бардо выложила откровенное фото из душа
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