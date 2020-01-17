Причиной скандалов Гуфа может быть банкротство

Журналисты выдвинули главную причину регулярных скандалов с участием Алексея Долматова, более известного как Гуф. В СМИ говорится, что знаменитый исполнитель постоянно находится на нервах из-за проблем с бизнесом. Напомним, что Гуф является совладельцем бренда одежды Lugang – торговая точка находится на Болотной набережной.

По неподтвержденным данным, в последнее время у магазина появились проблемы с деньгами – вещи и аксессуары практически не продаются, из-за чего существует риск банкротства.

Mash отмечает, что несмотря на сложность ситуации, Гуф продолжает заказывать товар. Так, за минувший год выручка Lugang составила 25 миллионов рублей, однако прибыль не покрывает затрат. Сообщается о 5 миллионах рублей задолженности.

Появившуюся в издании информацию ни сам Гуф, ни его официальные представители пока не комментируют. Напомним, недавно рэпер вновь оказался замешан в конфликте – на этот раз его оппонентом стал депутат и дзюдоист Дмитрий Носов. Долматов обвинил спортсмена в том, что тот разрушил его семью, а затем вызвал «врага» на бой. Позже музыкант извинился за свое нетактичное поведение.