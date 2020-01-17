«Основную нагрузку беру на себя»: трижды мама Ирина Слуцкая души не чает в маленькой дочке

Ставшая мамой в ноябре 2019 года серебряная призерка Олимпийских игр Ирина Слуцкая не чает души в маленькой дочке. О том, что в семье спортсменки и ее супруга – бизнесмена Алексея Говырина стало на одного человека больше, в медиапространстве узнали лишь недавно.

В разговоре с Teleprogramma.pro Слуцкая призналась: она очень боялась родов и возможных осложнений и поэтому таила сей факт до последнего. Кира появилась на свет в столичной клинике. Сейчас же малышка улыбается родственникам, реагирует на имя и научилась четко доносить, чего она хочет получить от окружающих.

Ирина рассказала, что воспитывать дочь ей помогает специально нанятая для этого женщина. В большей степени работница осуществляет домашние услуги, но иногда уделяет время и детям.

«Основную нагрузку я беру на себя, ну и, конечно же, без мужа не обходится. Честно скажу, что сейчас я провожу с ребенком намного больше времени, чем проводила со своими старшими», — откровенно поведала она.

Сейчас в семье Слуцкой и Говырина трое детей – старшие сын и дочь (12 и 9 лет соответственно), а также малышка Кира. Первые двое детей появились у фигуристки в браке с политологом Сергеем Михеевым, однако новый супруг Ирины принимает ребят как своих.