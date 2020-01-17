«Голова у нас всех закружилась и поехала»: Глызин объяснил, почему не общался с Буйновым

Певец Алексей Глызин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» вспомнил, как выступал в группе «Веселые ребята» и свою ссору с лидером коллектива Александром Буйновым. Звезды на протяжении нескольких лет не общались.

«Веселые ребята» были очень популярны, но со временем стало понятно, что нужны перемены. Буйнов как раз хотел создать другой коллектив. Начались в конце восьмидесятых годов корпоративы. Там, конечно, платили другие деньги. Голова у нас всех закружилась и поехала», — заявил Алексей Глызин.

Как добавил музыкант, они стали выступать на больших площадках.

«Мы использовали имидж «Веселых ребят» на своих корпоративах и концертах. Когда руководитель группы Павел Слободкин узнал об этом, то был взбешен. Виктора Чайку сразу уволил. Мог бы и нас с Буйновым, но на нас держалась вся группа, заменить было некем. В итоге мы все равно ушли. Я создал группу «Ура», — заметил он.

В это же время у Буйнова появилась любимая женщина Алена. Именно из-за нее, как считает Глызин, у него и обострились отношения с товарищем.