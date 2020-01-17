«Лежу под капельницей»: отдых на Сен-Барте привел Калашникову в больницу

35-летняя модель переживает, что из-за плохого самочувствия не может увидеться с сыном.

Больничной койкой закончился отдых 35-летней модели Анны Калашниковой на острове Сен-Барт. Ведущая устроила себе отпуск на «острове миллионеров» сразу после новогодних праздников.

Калашникова призналась, что давно мечтала попасть сюда, но посещению постоянно что-то препятствовало. От природы на Сен-Барте Калашникова осталась в восторге – особенно впечатлило девушку голубое море.

Возвращение в столицу, впрочем, омрачило отдых Анны. Сразу после прилета Калашникова слегла с температурой. Подписчикам она рассказала, что рассчитывала перенести болезнь на ногах, однако организм все решил за нее – Анне пришлось вызывать скорую помощь.

«Сейчас лежу под капельницей. Жду, когда полегчает», — отметила она.

Изданию Starhit Анна рассказала, что врачи дают ей на выздоровление 5 дней. Если улучшений не будет, девушку госпитализируют. Сильнее всего же модель сейчас переживает не за свое здоровье, а за сына – из-за болезни знаменитость не может повидать Данила. Сейчас мальчик находится рядом с бабушкой и дедушкой, а сама Калашникова по нему очень скучает.

Внимание! Teleprogramma.pro не рекомендует ориентироваться на звезд. Любые медицинские действия должны быть согласованы с лечащим врачом.