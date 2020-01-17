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В политику захотела: Шура отреагировал на слова Водонаевой о быдле и маткапитале

Ранее телеведущая заявила, что презирает тех, кто рожает детей в бедности.

В политику захотела: Шура отреагировал на слова Водонаевой о быдле и маткапитале
Певец Шура. Фото: globallookpress

Певец Шура отреагировал на провокационные слова телеведущей Алены Водонаевой о том, что детей рожают только богатые или отчаявшиеся.

Ранее блогер и по совместительству экс-участница «Дома-2» выразила в своем Instagram негодование по поводу выплат на первого ребенка. Алена с уверенностью заявила, что теперь пополнять генофонд страны примутся алкоголики и «быдло» — те, кому не хватает денег на очередную бутылку спиртного.

Певец Шура, как и многие другие публичные лица, не прошел мимо заявления знаменитости. В разговоре с телеканалом «360» он отметил, что здравое зерно в словах Водонаевой, конечно же, есть – он и сам летает по всей стране и видит, как некоторые пары очень хотели бы завести ребенка, но не могут этого сделать из-за нехватки денег. Маткапитал стал бы большой помощью, однако не исключен и тот факт, что «бомжи» также возьмут «метод обогащения» на вооружение.

Что же касается конкретно Водонаевой, то Шура подметил – телеведущая метит в политику. Раз уж некоторые спортсмены и актеры сумели достичь этого, то и у Алены получится, убежден он.

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Тэги:

Алена ВодонаевазаконопроектматкапиталШура
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В политику захотела: Шура отреагировал на слова Водонаевой о быдле и маткапитале
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