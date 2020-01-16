«Сейчас Ника меня воспитывает»: Игорь Николаев живет ради младшей дочери

Музыкант Игорь Николаев в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявил, что все свободное время проводит со своей четырехлетней дочерью Вероникой. Она родилась в 2015 году от брака с певицей Юлией Проскуряковой.

«Это мой маленький ребенок, любимый дружочек. Такой влюбленный в меня человек. Это непередаваемое ощущение, когда я рядом с ней. Я всегда стремлюсь к своему ребенку. Сейчас Ника меня воспитывает. Я вижу и знаю о ней все, как не навредить ей. Боюсь порой что-то неправильно сделать. Она растет свободным человечком. Ее любят и окружают любовью все мои родственники», — заметил исполнитель.

Как отметил музыкант, супруга Юля строже с ребенком, потому что проводит с дочкой больше времени. «Она, конечно, расставляет ограничительные рамки, как и положено матери. У нее больше получается воспитывать ее», — сказал Игорь Николаев.

Добавим, что 17 января у Игоря Николаева юбилей. Ему исполнится 60 лет. «Кто-то сможет прийти на юбилей, кто-то не сможет. Кто-то уже извинился, что не придет, потому что его не будет в городе. У меня мама, слава богу, жива. Я для нее делаю этот праздник. Также придет двоюродный брат с женой и детьми. Я не хочу подводить итоги, полон оптимизма. Хочу жить сегодняшней жизнью. У меня концерт будет в ноябре. Там будет большой блок песен премьерных, неожиданных. Будут неожиданные артисты. В «Крокусе» 11 ноября. Приходите все», — сказал он.