ЗВЕЗДЫ

«Сейчас Ника меня воспитывает»: Игорь Николаев живет ради младшей дочери

Как сказал исполнитель, родные окружили ребенка любовью и вниманием.

«Сейчас Ника меня воспитывает»: Игорь Николаев живет ради младшей дочери
Николаев без ума от младшей дочери/http://globallookpress.com/

Музыкант Игорь Николаев в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявил, что все свободное время проводит со своей четырехлетней дочерью Вероникой. Она родилась в 2015 году от брака с певицей Юлией Проскуряковой.

«Это мой маленький ребенок, любимый дружочек. Такой влюбленный в меня человек. Это непередаваемое ощущение, когда я рядом с ней. Я всегда стремлюсь к своему ребенку. Сейчас Ника меня воспитывает. Я вижу и знаю о ней все, как не навредить ей. Боюсь порой что-то неправильно сделать. Она растет свободным человечком. Ее любят и окружают любовью все мои родственники», — заметил исполнитель.

Как отметил музыкант, супруга Юля строже с ребенком, потому что проводит с дочкой больше времени. «Она, конечно, расставляет ограничительные рамки, как и положено матери. У нее больше получается воспитывать ее», — сказал Игорь Николаев.

Добавим, что 17 января у Игоря Николаева юбилей. Ему исполнится 60 лет. «Кто-то сможет прийти на юбилей, кто-то не сможет. Кто-то уже извинился, что не придет, потому что его не будет в городе. У меня мама, слава богу, жива. Я для нее делаю этот праздник. Также придет двоюродный брат с женой и детьми. Я не хочу подводить итоги, полон оптимизма. Хочу жить сегодняшней жизнью. У меня концерт будет в ноябре. Там будет большой блок песен премьерных, неожиданных. Будут неожиданные артисты. В «Крокусе» 11 ноября. Приходите все», — сказал он.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Вероника НиколаеваИгорь НиколаевЮлия Проскурякова
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Сейчас Ника меня воспитывает»: Игорь Николаев живет ради младшей дочери
Интересно?
Поделись с друзьями: