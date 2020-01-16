«Она у меня непредсказуемая девушка»: Игорь Николаев рассказал о старшей дочери

Юлии сейчас 41 год, и она много лет живет в Майами.

Музыкант Игорь Николаев в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» рассказал о своей старшей дочери. Юлия Николаева родилась от брака с первой женой Еленой Кудряшевой, его школьной любовью. Дочка, которой уже 41 год, уже много лет живет в Майами.

«Она работает сейчас врачом. Был период, когда она у меня занималась музыкой. Юля в основном писала песни. Правда, не для себя, а для других исполнителей. Для Николая Баскова, Дианы Гурцкой, Наташи Королевой, Юлии Проскуряковой», — отметил Игорь Николаев.

При этом музыкант сказал, что в какой-то момент его дочь решила сменить профессию и стала врачом. «Она у меня непредсказуемая девушка», — отшутился он.

Как сказал исполнитель, к сожалению, он пока так и не стал дедом. Старшую дочь, впрочем, он из-за этого не винит. «Дочь еще лет двадцать назад могла сделать меня дедом, но не сложились тогда ее отношения. Пока я молодой папа. Кстати, мои дочери просто обожают друг друга. Юля купила уже много игрушек для младшей сестренки. Скоро мы полетим в США, и они там увидятся», — сказал Игорь Николаев.