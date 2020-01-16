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Климова считает, что злое лицо привлекательным быть не может

По словам актрисы, она научилась абстрагироваться от негативных мыслей.

Климова считает, что злое лицо привлекательным быть не может
Екатерина Климова (Фото: Globallookpress.com)

41-летняя Екатерина Климова в недавнем интервью призналась, что как и любая другая женщина она не довольна своей внешностью на сто процентов. При этом окружающим, по мнению актрисы, может показаться, что для этого нет веских причин. Экс-возлюбленная Гелы Месхи пояснила, что в этом году она увлеклась пилатесом. Кроме того, артистка отдает предпочтение плаванию в бассейне, походам в баню.

Будучи мамой четверых детей, Екатерина полагает, что можно сколько угодно мечтать и визуализировать стройную фигуру, но если ограничиваться только этим, результат скорее всего будет нулевым. Климова искренне считает, что каждый человек должен уметь абстрагироваться от негативных мыслей.

Актриса Екатерина Климова
Екатерина Климова (Фото: Instagram.com/klimovagram)

«Злое лицо не может быть привлекательным», — отметила актриса в интервью «Караван историй».

Напомним, что у Екатерины есть старшая 17-летняя дочь Елизавета от ювелира Ильи Хорошилова. Экс-возлюбленный актрисы состоит в отношениях с Еленой Бирюковой. Примечательно, что Климова смогла подружиться с нынешней избранницей Ильи. От Игоря Петренко она родила двоих сыновей: тринадцатилетний Матвей и одиннадцатилетний Корней не скрывают, что очень гордятся своим папой. Сейчас актер живет с Кристиной Броской, которая подарила ему трех дочек: Софию-Каролину, Марию и Еву. В отношениях с Гелой Месхи у Климовой появилась дочь Белла. В сентябре малышке исполнилось четыре годика.

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Климова считает, что злое лицо привлекательным быть не может
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