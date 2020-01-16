ЗВЕЗДЫ

«Надя любит его больше»: Оболенцева поделилась нежным кадром с Резо Гигинеишвили

Супруги проводят время на курорте Марбелья.

«Надя любит его больше»: Оболенцева поделилась нежным кадром с Резо Гигинеишвили
Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева. фото: globallookpress.com/

Резо Гигинеишвили летом прошлого года вновь женился. Режиссер решил узаконить свои отношения с Надеждой Оболенцевой, ради которой, если верить слухам, он развелся с Надеждой Михалковой. С бывшей женой Резо иногда сталкивается на светских раутах, но предпочитает не заговаривать, хотя они вместе воспитывают двоих детей. Актриса не препятствует его общению с сыном и дочкой.

Сейчас Гигинеишвили, как и другие звезды, отдыхает на побережье. Для отпуска влюбленные выбрали курорт Марбелья в Испании. Они обычно редко публикуют совместные фото, но на этот раз сделали исключение. Оболенцева поделилась нежным кадром, на котором обнимает супруга, прижавшись к его щеке. По все видимости, фото было сделано, когда они только приехали на отдых, так как режиссер облачен в куртку, а его супруга в теплую кофту.

Поклонники восхитились трогательным кадром. «И рядом Амур крыльями машет», «Любовь это…», «Счастливые зайки», «Любовь это любовь», «Вот такой же любви хочу, искренней и взаимной», «Надя любит его больше», — стали обсуждать увиденное поклонники. К слову, на этом Надежда ограничилась. Теперь в ее объектив попадают только пальмы, кактусы и песок.

Напомним, что для Оболенцевой и Гигинеишвили — это третий брак. До Резо светская львица предпочитала заводить романы с состоятельными бизнесменами. А у режиссера также был брак с Анастасией Кочетковой, которая родила ему дочку. Примечательно, что после развода он быстро находил себе новую пассию. Теперь, кажется, Резо по-настоящему счастлив.

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звездные парызвездные семьиНадежда МихалковаНадежда ОболенцеваРезо Гигинеишвили
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«Надя любит его больше»: Оболенцева поделилась нежным кадром с Резо Гигинеишвили
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