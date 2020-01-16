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«Кожа рук выдает возраст»: внешность Бони подвергли критике за новое фото

Светская львица ответила на выпады хейтеров.

«Кожа рук выдает возраст»: внешность Бони подвергли критике за новое фото
Виктория Боня. фото: globallookpress.com/

Виктория Боня обладает эффектной внешностью. Она не скрывает, что тщательно ухаживает за собой. Бывшая участница телестройки занимается спортом. Она хочет не похудеть, а набрать массу. Также девушка часто посещает косметолога. В прошлом году она чаще стала вести свой бьюти-блог, где раскрывает секреты красоты. К слову, ей помогают хорошо выглядеть еще и гены. Мама звезды недавно поразила пользователей Сети моложавым видом.

Однако новое фото Бони вызвало много вопросов у ее поклонников. Сначала они заподозрили ее в фотошопе. На снимке светская львица позирует у зеркала в кожаном мини-платье и клетчатом жакете. При это у нее очень тонкая рука. Выдало девушку зеркало. В отражении ее рука выглядит не такой худощавой. К слову, недавно на таких же манипуляциях поймали Яну Рудковскую, которая подправила себе не только руки, но и форму лица.

«Вика, все бы отлично, но зачем руку так отфотошопили?» — стал негодовать один из поклонников. «Наоборот, не стала ничего делать. Это тень так упала», — оправдалась звезда, но ей поверили далеко не все. Они стали пытаться понять, где Виктория увидела тень на снимке.

Хейтеры также стали придираться к внешности Бони. Со стороны казалось, что она выглядит безупречно, но некоторые решили, что у нее ухоженная кожа лица, а вот руки все равно выдают возраст. Светской львице недавно исполнилось 40 лет. «А кожа рук и ног все равно выдает возраст», «Вика красивая только здесь. Жаль в жизни фильтры и фотошоп не работают», — стали писать злопыхатели, но девушка не дала себя в обиду. «Мои года — мое богатство. Главное, душой не стареть», — отметила она.

Фото: instagram.com/victoriabonya/

Поклонники тоже вступились за модель. Многие заверили, что видели ее вживую и считают, что она молодо и ухоженно выглядит.

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«Кожа рук выдает возраст»: внешность Бони подвергли критике за новое фото
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