«Держим курс дальше!»: Глюкоза порадовала фанатов откровенным фото

Пока Россия наслаждается зимой, певица Наталья Ионова, более известная как Глюкоза, отдыхает в Африке, а также выкладывает провокационные фотографии в своем официальном Instagram-аккаунте. Артистка опубликовала фото, на котором она загадочно смотрит вдаль, приложив руку к лицу, чтобы солнце не слепило глаза. Певица в шортиках, босоножках и стильных темных очках, но внимание буквально всех комментаторов привлекло не это и даже не текст под фото. Все заметили, что певица забыла надеть бюстгальтер.

«Наше полное впечатлений путешествие в ЮАР подошло к концу! Несомненно, это будто другая планета, очаровывающая своим разнообразием — культуры, национальностей, языков (их аж 11!), удивительной флоры и фауны. Держим курс дальше! Угадаете, куда на этот раз?» — спросила у своих фанатов певица.

Но никто не хотел знать, куда Наталья отправится дальше, зато всем было интересно обсудить ее грудь. Кто-то отметил, что певица не рожала и это сразу видно, а мужчины отметили «жизнеутверждающие формы» артистки.