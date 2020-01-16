За дочерью Маликова начал ухаживать поклонник творчества Есенина

Дмитрий Маликов и его жена Елена вырастили дочку Стефанию. Девушка стала не только красавицей, но и умницей. Она поступила в МГИМО. Теперь она студентка, но это не мешает молодой особе много путешествовать и интересоваться модой. Ранее певец признался, что его 19-летняя наследница уже знакомит его с парнями. Однако он не хочет, чтобы она торопилась с замужеством, так как это важный шаг.

В последнее время Стеша часто пишет, что окрылена любовью. Ко всему прочему, на Новый год она неожиданно рванула в Казахстан. Не исключено, что девушка последовала за своим возлюбленным, которого скрывает. Как раз год назад она рассталась с наследником миллиардера Владимира Груздева. А накануне дочь Маликова похвасталась роскошным букетом роз и томиком стихов Есенина. Поклонники решили, что это подарки ее нового ухажера. Девушка даже процитировала один из стихов.

«Затопи ты печку, постели постель, у меня на сердце без тебя метель», — написала она.

Поклонники отметили, что у Стеши тонкая душа. Некоторые даже стали торопить девушку со свадьбой, но она заверила, что еще рано. После этого дочь артистка уехала в Париж. Там она предстала в белом мини-платье с перьями. По всей видимости, она готовилась к выходу в свет или фотосессии. Девушка снялась себя в гримерной. В какой-то момент к ней подошла мама. К слову, наряд подчеркнул ее хрупкую фигуру. «Белый лебедь», — стали называть ее фанаты.

Напомним, что ранее Стеша призналась, что похудела на 8 кг. Она рассказала, что сделала это намеренно с помощью особой диеты. Ко всему прочему, она дважды в неделю ходит в спортзал, а также качает дома пресс. Как родители отнеслись к ее экспериментам с диетами, осталось тайной.