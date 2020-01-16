«Мне неинтересно мнение каждого»: Сергей Лазарев решил ограничить общение с фанатами

Певец Сергей Лазарев сделал важное заявление для своих подписчиков в Instagram. Как выяснилось, с первого января нового года артист решил отписаться от всех своих друзей и знакомых, а также закрыл доступ к комментированию своих постов. Спустя почти 15 дней артист наконец-то решил высказаться и объяснить причину своего поступка.

Как объяснил певец, у него нет депрессии или проблем, наоборот, в его жизни все отлично. Просто Сергей стал замечать, как много времени он стал тратить на Instagram, и как много ненужной информации он получает. И в один прекрасный момент он просто решил, что жить нужно своей жизнью, а не наблюдать за чужой. Так что именно поэтому Лазарев отписался от всех своих близких.

По поводу закрытия комментариев у артиста тоже есть объяснение — тут все проще, певца достали негативные люди и интернет-тролли, которые портили ему настроение. И раз уж нет способа их победить, то пришлось ограничить доступ к комментариям сразу для всех.

«Мне неинтересно мнение каждого», — пояснил Лазарев.